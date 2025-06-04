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Kadıköy'de akıllara durgunluk veren olay! 4 katlı binanın balkonu çöktü: Betonlar ortalığa saçıldı

Kadıköy'de dört katlı bir binanın üçüncü katındaki balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Olay sırasında evde ya da alt kattaki dairede kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Kadıköy'de akıllara durgunluk veren olay! 4 katlı binanın balkonu çöktü: Betonlar ortalığa saçıldı
Begüm Özkaynak

Olay, Kadıköy’de Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada saat 17.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 3. katında bulunan dairenin balkonunda kısmi çökme meydana geldi.

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Alt kısmı çöken balkonu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Balkondan kopan beton parçaları alt kattaki dairenin balkonuna ve sokağa düştü. Öte yandan balkonun çöktüğü dairede ve alt katta o esnada kimsenin olmadığı öğrenildi.

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STATİK RAPOR ÇALIŞMASI YAPILACAK

Çöken balkon ile alt kattaki balkon kullanıma kapatıldığı belediye ekiplerince daire sakinlerine tebliğ edildi. Ayrıca çökme meydana gelen binada Kadıköy Belediyesi ekiplerince statik rapor çalışması yapılacak.

(İHA)

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Kadıköy balkon çöktü
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