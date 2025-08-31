HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kadıköy’de apartman dairesi alev alev yandı

Kadıköy’de 4 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Balkondaki Türk bayrağının ise alevlerden zarar görmediği görüldü.

Kadıköy’de apartman dairesi alev alev yandı

Yangın, 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve sirayet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyet alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yanan daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında tamamen yanan dairede asılı bulunan Türk bayrağı ise alevlerden etkilenmedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir haftada 2 kez intihara kalkışan şahıs ikna edildiBir haftada 2 kez intihara kalkışan şahıs ikna edildi
Gaziantep'te tarihi mozaik operasyonu: 3 gözaltıGaziantep'te tarihi mozaik operasyonu: 3 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.