Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalışmıştı!! Ne iş yaptığı belli oldu: Zabıta müdahale etti

Kadıköy’de satranç oynayan gençleri banktan kaldırmaya çalışan şahıs sosyal medyada çok konuşulmuş, tepki çekmişti.

Bir kişi, bankta satranç oynayan gençlere "Kanka burada böyle şeyler oynamayın. Sahipleri var buranın." demişti.

MİDYE SATIŞI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Satranç oynayan gençlere “Tezgah benim, bana ait” diyerek müdahale eden şahsın, aynı alanda çay ve midye satışı yaptığı ortaya çıktı.

ŞAHSIN TEZGAHI ZABITA TARAFINDAN KALDIRILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından zabıta ekipleri harekete geçti, şahsın seyyar tezgahı kaldırıldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İnciburnu sahilinde bir kişi ile bankta oturan vatandaş arasında yaşanan tartışmanın sosyal medyada yer alması üzerine zabıta ekiplerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, emniyetle koordineli hareket eden zabıta ekiplerinin, tezgah açacağını söyleyerek bankta oturan vatandaşı kaldırmak isteyen kişi hakkında idari yaptırım kararı tutanağı düzenleyerek, sahildeki faaliyetlerine son verdiği kaydedildi.