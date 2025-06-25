HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalışmıştı! Ne iş yaptığı belli oldu: Zabıta müdahale etti

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde iki genç, bir bankta satranç oynarken yanlarına gelen bir kişi, “Burası bana ait, kalkın” diyerek gençleri yerinden kaldırmaya çalıştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekerken, olayda yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi.

Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalışmıştı! Ne iş yaptığı belli oldu: Zabıta müdahale etti
Begüm Özkaynak

Kadıköy’de satranç oynayan gençleri banktan kaldırmaya çalışan şahıs sosyal medyada çok konuşulmuş, tepki çekmişti.

satranc

Bir kişi, bankta satranç oynayan gençlere "Kanka burada böyle şeyler oynamayın. Sahipleri var buranın." demişti.

satranc1

MİDYE SATIŞI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Satranç oynayan gençlere “Tezgah benim, bana ait” diyerek müdahale eden şahsın, aynı alanda çay ve midye satışı yaptığı ortaya çıktı.

satranc3

ŞAHSIN TEZGAHI ZABITA TARAFINDAN KALDIRILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından zabıta ekipleri harekete geçti, şahsın seyyar tezgahı kaldırıldı.

tezgah1

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İnciburnu sahilinde bir kişi ile bankta oturan vatandaş arasında yaşanan tartışmanın sosyal medyada yer alması üzerine zabıta ekiplerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, emniyetle koordineli hareket eden zabıta ekiplerinin, tezgah açacağını söyleyerek bankta oturan vatandaşı kaldırmak isteyen kişi hakkında idari yaptırım kararı tutanağı düzenleyerek, sahildeki faaliyetlerine son verdiği kaydedildi.

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'da acı bilanço! Saldırılardan ölenlerin sayısı açıklandıİran'da acı bilanço! Saldırılardan ölenlerin sayısı açıklandı
Kenya'da sokaklar karıştı: 56 yaralıKenya'da sokaklar karıştı: 56 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Zabıta Kadıköy Satranç tezgah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
30 Haziran son! UTTS sistemine geçmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak

30 Haziran son! UTTS sistemine geçmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalışmıştı!! Ne iş yaptığı belli oldu: Zabıta müdahale etti

Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalışmıştı!! Ne iş yaptığı belli oldu: Zabıta müdahale etti

Çin'de yarasalarda iki yeni virüs keşfedildi! Tedavisi yok, ölüm oranı yüksek

Çin'de yarasalarda iki yeni virüs keşfedildi! Tedavisi yok, ölüm oranı yüksek

Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

Bir il bunu konuşuyor! 32 katlı binaya kayyum atandı: Gerekçesi şaşkına çevirdi

Bir il bunu konuşuyor! 32 katlı binaya kayyum atandı: Gerekçesi şaşkına çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.