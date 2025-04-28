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Kadıköy’de binanın balkonu çöktü! Mühürlendi

Kadıköy’de 6 katlı binadaki balkonun korozyon nedeniyle demir donatılarının taşıma gücünü kaybetmesi sonucu çöktüğü belirlendi. Kadıköy Belediyesi yaptığı açıklamada, söz konusu binanın mühürlendiğini ve zabıta ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını kaydetti.

Kadıköy’de binanın balkonu çöktü! Mühürlendi

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5. katındaki balkon geçtiğimiz gece saat 00.10 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Olay nedeniyle yaralanan olmazken, binadaki vatandaşlar tahliye edilerek bina mühürlendi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 5. kat ve 12 numaralı dairenin balkonunda korozyona bağlı olarak demir donatıların taşıma gücünü yitirmesi sonucunda kısmi göçme meydana geldiği belirtildi. Yapıdaki riskli durum nedeniyle binanın Kadıköy Belediyesi tarafından tahliye edilerek mühürlendiği kaydedildi.

Söz konusu binanın 1988 yılında ruhsat ve 1992 yılında iskan aldığının belirtildiği açıklamada, "15 bağımsız bölümden 6’sının mal sahibi, 9’unun kiracı olduğu yerde toplam 32 kişi ikamet etmekte olup, olayın yaşandığı anda binada bulunan 24 kişi binadan tahliye edilmiştir. Binaya girişler Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Binada Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından tüm güvenlik önlemlerin alındığı, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından statik inceleme çalışmaları devam ettiği, 4. katın balkonuna düşen moloz parçalarının itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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