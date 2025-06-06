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Kadıköy'de Güney Koreli yayıncıyı taciz etmişti! 71 yaşındaki şüpheli yakalandı

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Kadıköy'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, yanına gelen yaşlı bir adamın tacizine uğradı. Çirkin olayın ardından kaçan Y.Z.A.(71) isimli şüpheli Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı.

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Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar görüldü.

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GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Y.Z.A.'yı Pendik ilçesindeki Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

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HİNDİSTAN'DAN DA TACİZE UĞRAMIŞ

Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz kore
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