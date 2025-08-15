HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kadıköy'de hurda yüklü kamyonun dorsesi alev alev yandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, hurda yüklü seyir halinde olan kamyonun dorsesinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy'de hurda yüklü kamyonun dorsesi alev alev yandı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda atık yüklü seyir halinde olan kamyonun dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden kamyon şoförü, dorsesini kamyondan ayırarak aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla D-100 kara yolunun Ankara istikametini bir süre tek şeritten trafiğe açarken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yangına ilişkin çalışma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de tarihi eser operasyonuKayseri'de tarihi eser operasyonu
Kötü kokular yayılınca korkunç gerçek ortaya çıktı!Kötü kokular yayılınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek

Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Sahillere kırmızı bayrak asıldı! Denize giriş yasaklandı

Sahillere kırmızı bayrak asıldı! Denize giriş yasaklandı

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.