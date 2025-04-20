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Kadıköy'de katledilen Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa konuk alacaktı... Gazeteci Candaş Tolga Işık tehdit edildiğini açıkladı!

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini programına konuk etmek isteyen gazeteci Candaş Tolga Işık, tehdit edildiğini açıkladı. Işık, organize suç örgütlerinin çocukları kullanarak suç işlediğini ve devletin acil yasal önlem alması gerektiğini söyledi.

Kadıköy'de katledilen Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa konuk alacaktı... Gazeteci Candaş Tolga Işık tehdit edildiğini açıkladı!
Çiğdem Sevinç

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde yaşanan acı olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Salı Pazarı’nda alışveriş yaptığı sırada, yaşıtı B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Saldırı sırasında 16 yaşındaki U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi’yi tekmelemişti.

14 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mattia Ahmet Minguzzi, 7 Şubat 2025’te hayatını kaybetmişti. Olay, hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, aileye destek mesajları yağmıştı.

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AİLEYİ KONUK ETMEK İSTEYEN IŞIK'A TEHDİT MESAJLARI

Gazeteci ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta Az Önce Konuştum programında Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edeceğini açıkladı. Ancak Işık, programın yayınlanmaması için kendisine bazı tehditlerin iletildiğini de duyurdu.

"PROGRAMI YAPMAMAM İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Işık X (Twitter) hesabından, “Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor” şeklinde paylaşım yaptı.

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Minguzzi ailesinin tehditler karşısında güvenlik altına alındığını belirten Işık, “Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Anadolu'da bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?” ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

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“ORGANİZE BİR YAPI TEHDİTLER SAVURUYOR”

Işık, paylaşımının devamında organize suç yapılanmasına dikkat çekerek, “18 yaşından küçük çocuklara parayla-uyuşturucuyla önce ufak suçlar işlettirip çete üyesi yapıyorlar. Yaştan dolayı çocuk az ceza yiyor. Bu arada çete, çocuklara işlettikleri suçlarla büyüyor, gövde gösterisi yapıp tehditle, şantajla vurgun yapıyor” ifadelerini kullandı.

Işık son olarak, "'Yeni Nesil Suç Örgütleri' denilen bu yapılara karşı acilen yasal değişiklik yapılmazsa durum daha da korkunç bir hal alacak. Bir insanı kalbinden 5 kez bıçaklayarak öldüren çocuk olmaz!" dedi.

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Kadıköy Ahmet Minguzzi Mattia Ahmet Minguzzi
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