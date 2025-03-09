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Kadıköy’de mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi: Yol bir süre trafiğe kapandı

09.03.2025 16:43
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Kadıköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü hafriyat kamyonu, virajı alamayarak devrildi. Kamyon şoförünün hafif yaralandığı kazada dökülen mıcır nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kadıköy’de mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi: Yol bir süre trafiğe kapandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Merdivenköy Mahallesi, Şair Arşi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ö. kontrolündeki hafriyat kamyonu, Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı yolunda virajı döndüğü sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken, kamyonda yüklü mıcır yola döküldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı şoförün tedavisini yaparken polis ekipleri dökülen mıcır nedeniyle kapanan yolda güvenlik önlemi aldı. Kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve mıcırın yoldan temizlenmesiyle trafik yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy kaza
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