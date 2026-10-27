Kadıköy'de otobüste biber gazlı saldırı!

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüste bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
Tartışma sırasında bir şüphelinin kadın yolculardan birine vurduğu öne sürüldü.
Kadın yolcuya yönelik davranışa tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini talep etti.
Ancak tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Şüpheli, kendisine tepki gösteren başka bir yolcuyla da kavga etmeye başladı.
Kavga sırasında şüpheli, önce tartıştığı yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.
Yaşanan olayın ardından otobüs durdurulurken şüpheli ve yolcular araçtan dışarı çıktı.
Otobüsten indikten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin hareketleri ve araç içerisinde yaşananlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.