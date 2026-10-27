Kadıköy'de otobüste biber gazlı saldırı!

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüste bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışma sırasında bir şüphelinin kadın yolculardan birine vurduğu öne sürüldü.

YOLCULAR ŞÜPHELİNİN OTOBÜSTEN İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Kadın yolcuya yönelik davranışa tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini talep etti.

Ancak tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Şüpheli, kendisine tepki gösteren başka bir yolcuyla da kavga etmeye başladı.

OTOBÜSÜN İÇİNE BİBER GAZI SIKTI

Kavga sırasında şüpheli, önce tartıştığı yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.

Yaşanan olayın ardından otobüs durdurulurken şüpheli ve yolcular araçtan dışarı çıktı.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Otobüsten indikten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin hareketleri ve araç içerisinde yaşananlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır