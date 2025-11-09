Kadıköy'de vahşet! Kadına yanıcı madde döküp ateşe verdi: "Sen benim sevgilimle mi birliktesin?"

Kan donduran olayın adresi Kadıköy Caferağa oldu. Eğlence mekanında arkadaşlarıyla dışarıda oturan bir çocuk annesi 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, cep telefonuyla bir görüşme yaptı.

YANICI MADDEYİ BAŞINDAN AŞAĞIYA DÖKTÜ

Yılmaz telefon görüşmesini bitirdikten sonra yanına gelen bir kadın elindeki yanıcı maddeyi genç kadının başına döktü.

"SEN BENİM SEVGİLİMLE Mİ BİRLİKTESİN?" DİYEREK ATEŞE VERDİ

EKOL'den Gamze Şimşek'in haberine göre yanıcı maddeyi döken kadın, "Sen benim sevgilimle mi birliktesin?" diye bağırdıktan sonra çakmağı çıkararak Yılmaz'ı ateşe verdi. Saldırgan kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI

Alevler içinde kalan Yılmaz'a ilk müdahaleyi arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay ekiplere bildirilirken, Yılmaz olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDUNDA ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Talihsiz kadının vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz’ın durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

"ÇOK ACI ÇEKİYOR, SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Korkunç olaya tanık olan Mehmet Bedirhan Uçak, "Masadaki herkes şoke oldu. Bir anda tanımadığımız bir kadın geldi, elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımızın üzerine döktü. Altı kişi birden söndürmeye çalıştık ama kolay olmadı. Arkadaşımızın vücudu neredeyse tamamen yandı. Hala hastanede, çok acı çekiyor. Sesini duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan kadın ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayın ise kıskançlık nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor. Başlatılan soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.