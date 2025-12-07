HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kadıköy’de yağışlara dayanamayan istinat duvarı çöktü

Kadıköy’de aşırı yağışların ardından 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Kadıköy’de yağışlara dayanamayan istinat duvarı çöktü

Kadıköy’de aşırı yağışların ardından 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgilere göre Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan aşırı yağışların ardından çöktü. Büyük bir gürültüyle inşaat alanına çöken istinat duvarı paniğe neden oldu. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kadıköy’de yağışlara dayanamayan istinat duvarı çöktü 1

Ekipler bölgede güvenlik şeridi çekerek muhtemel bir ikinci çökme ihtimaline karşı tedbir aldı. Binada yapılan incelemede ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Çökmenin yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kadıköy’de yağışlara dayanamayan istinat duvarı çöktü 2


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama!Suriye'nin başkenti Şam'da patlama!
Nevşehir’de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralıNevşehir’de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.