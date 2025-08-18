HABER

  3. Yaşam

Kadın çalışana bıçakla saldırdı, polisten kaçıp bıçağı karnına dayadı! Dehşet anları güvenlik kamerasında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Mülayim P.'nin bir şarküteride kadın çalışana bıçakla saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kadının yara almadığı olayın ardından gözaltına alınan Mülayim P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mülayim P.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

Korkunç olay önceki gün saat 10.30 sıralarında Turan Mahallesi Uray Sokak’taki bir şarküteride meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Mülayim P., girdiği şarküteride tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı. Kadın çalışan, yaşanan kargaşadan yararlanıp, iş yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredekiler de olay yerinden kaçmaya çalışan Mülayim P.’yi yakalayıp, darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mülayim P., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mülayim P. kaçtı. Polisin takip ettiği şüpheli, hastanenin karşısında bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Polis, bıçağı karnına dayayan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak, polislere direnen Mülayim P., yanına kimseyi yaklaştırmadı. Mülayim P.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis memuru, arkasından dolanıp, copla vurarak elindeki bıçağı düşürdü.

Ardından şüpheli etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mülayim P.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

SALDIRI KAMERADA

Mülayim P.’nin şarküteriye girerek kadın çalışana bıçakla saldırdığı anlara ait iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Mülayim P.'nin iş yerine girdikten sonra kadın çalışana bıçak çektiği, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, başına vurduğu, kadının ise iş yerinden çıkıp koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca kadın çalışanın çığlıklar attığı, 'Kurtarın beni' diye bağırdığı da duyuldu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mülayim P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mülayim P., dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kaldığını öğrenen kadının yakınları ve vatandaşlar, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

(DHA)

