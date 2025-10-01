Kadın doğum nedir, hangi hizmetleri kapsar?

Birçok farklı tıp alanında biri de jinekoloji ya da diğer ismi le kadın hastalıkları ve doğum bölümüdür. Kadınların üremeleri ve doğum organları ile ilgili hastalıkların tanı veya tedavi süreçlerinde ya da rutin kontrollerin yapılmasını sağlama konusunda ilgili ve yetkili birim kadın doğum birimidir. Bu birimde kadın doğum uzmanları etkin olarak görev yapmaktadırlar.

Kadın doğum nedir?

Jinekoloji ya da kadın doğum adı verilen bölüm, kadın hastalıklarını ve kadın sağlığını incelemek ile görevli olan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Kadın hastalıklarını ve doğum ana bilim dalı ile eğitim verilmekte olan tıp fakültelerinde doğum ve ilgili patolojileri dışarıda tutan sadece bir noktada onkolojiyi de içerebilen bilim dalı olarak da bilinmektedir.

Yunanca kökeni bir kelime olan jinekoloji kadın bilimi anlamına gelen bir kelimedir. Kadın doğum ya da diğer adı ile jinekoloji dalı ile ilgilenen uzmanlar ise kadın doğum uzmanı ya da jinekolog olarak adlandırılırlar. Erkek bireylerin hastalıklarını ve sağlıklarının incelendiği bilim dalına ise androloji adı verilmektedir.

Kadın doğum bölümü hangi hizmetleri kapsar?

Kadın doğum bölümünde çalışan kadın doğum uzmanı ya da jinekoloji bölümü doktoru olan jinekologlar çeşitli kadın hastalıkların tanıklarının konmasında ve tedavi süreçlerinin başlatılarak takip edilmesinde görev üstlenirler. Belli başlı kadın hastalıkları ise şunlardır: