Kadın doğum nedir, hangi hizmetleri kapsar?

Tıp alanında birçok farklı alan bulunmaktadır. Her alanın uzmanlığı da kendi içinde alt bölümlere ayrılır. Doktor olmak isteyen kişiler tıp fakültesini bitirip mezun olduktan sonra pratisyen hekim unvanı alma hakkına sahip olurlar. Ardından uzmanlık istedikleri alanı seçerek çeşitli başka aşamaları da tamamlamakla yükümlüdürler.

Ferhan Petek

Birçok farklı tıp alanında biri de jinekoloji ya da diğer ismi le kadın hastalıkları ve doğum bölümüdür. Kadınların üremeleri ve doğum organları ile ilgili hastalıkların tanı veya tedavi süreçlerinde ya da rutin kontrollerin yapılmasını sağlama konusunda ilgili ve yetkili birim kadın doğum birimidir. Bu birimde kadın doğum uzmanları etkin olarak görev yapmaktadırlar.

Kadın doğum nedir?

Jinekoloji ya da kadın doğum adı verilen bölüm, kadın hastalıklarını ve kadın sağlığını incelemek ile görevli olan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Kadın hastalıklarını ve doğum ana bilim dalı ile eğitim verilmekte olan tıp fakültelerinde doğum ve ilgili patolojileri dışarıda tutan sadece bir noktada onkolojiyi de içerebilen bilim dalı olarak da bilinmektedir.

Yunanca kökeni bir kelime olan jinekoloji kadın bilimi anlamına gelen bir kelimedir. Kadın doğum ya da diğer adı ile jinekoloji dalı ile ilgilenen uzmanlar ise kadın doğum uzmanı ya da jinekolog olarak adlandırılırlar. Erkek bireylerin hastalıklarını ve sağlıklarının incelendiği bilim dalına ise androloji adı verilmektedir.

Kadın doğum bölümü hangi hizmetleri kapsar?

Kadın doğum bölümünde çalışan kadın doğum uzmanı ya da jinekoloji bölümü doktoru olan jinekologlar çeşitli kadın hastalıkların tanıklarının konmasında ve tedavi süreçlerinin başlatılarak takip edilmesinde görev üstlenirler. Belli başlı kadın hastalıkları ise şunlardır:

  • Çikolata kistleri
  • Miyomlar
  • Rahim kanserleri
  • Rahim ağzı kanserleri
  • Cinsel fonksiyon bozuklukları
  • İdrar kaçırma
  • Yumurtalık kistleri
  • Vajinal akıntılar
  • Yumurtalık ile ilgili hastalıklar
  • Kısırlık
  • Hamilelik takibi
  • Adette düzensizlik durumları
  • İdrar torbası hastalıkları
  • Genital bölge hastalıkları
  • Tüp bebek süreçlerinin takibi
  • Doğum
  • Polikistik over sendromu
  • HPV enfeksiyonu
  • Tüp kanseri
  • Hamilelik hastalıkları
  • Rahim sarkması
