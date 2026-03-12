Kadın öğretmenlere emoji soruşturması başlatmıştı! Okul müdürü görevden alındı

Uşak'ta bulunan bir okulda müdür olarak görev alan Murat K., 'M. M. İlkokulu Ailesi' adlı WhatsApp grubuna 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj gönderdi.

ÖĞRETMENLERE EMOJİ SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Mesajın ardından müdür Murat K., mesaja emoji göndermeyen ve tepki vermeyen kadın öğretmenler A.T., G.Ç., P.B. ve S.Ç. hakkında disiplin soruşturması başlattı.

"İŞE KAYITSIZLIK GÖSTERME" SUÇLAMASINDA BULUNDU

Okul müdürünün imzasıyla öğretmenlere tebliğ edilen yazıda, gruptaki gönderiye tepkisiz kalmanın "uluslararası protokol ve görgü kuralları" ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesine aykırı olduğu savunuldu. Yazıda, öğretmenlerin kadın olmalarına rağmen, bilerek, mesajı okumalarına rağmen, tepki vermediklerinin tespit edildiği gibi ifadeler yer aldı. Yazıda, öğretmenler, “işe kayıtsızlık göstermek” gibi iddialarla da suçlandı.

"NEZAKETEN DE OLSA BEĞENİ YA DA TEŞEKKÜR EDİLİR"

Murat K., WhatsApp grubuna yazdığı mesajlarda da "Okul müdürünün paylaşımına nezaketen de olsa beğeni ya da teşekkür edilir. Eğer bunlar yapılmıyor ise bu amire kafa tutmak ya da değer vermemek anlamına gelir" şeklinde ifadeler de kullandı.

Yaşanan olayın ardından konu kısa sürede gündem oldu. Tartışma konusu olan olayla ilgili olarak okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı. Murat K. daha sonra ise Uşak Valiliği tarafından görevden alındı.

SKANDALI SAVUNMAYA DEVAM ETTİ: "DEVLET İŞİNDE KÜSLÜK OLMAZ"

Murat K., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kendisini savundu ve "WhatsApp grubu sanal öğretmenler odasıdır. Amir kutlama mesajı yazmışsa devlet memuru teşekkür eder. Devlet işinde küslük olmaz" ifadelerine yer verdi.