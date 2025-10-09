HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kadın personel cam kapıya çarpıp yere savruldu! "Bu kapıda bir şey var gelip gidip çarpıyorlar"

İçerik devam ediyor

Hatay'da bir işletmede çalışan kadının iş yerinin cam kapısına çarparak yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Genç kız kafasını cam kapıya vurduktan sonra yere savruldu. Genç kız "Güldüm ama canım çok yandı" derken işletme müdürü "Bu kapıda bir şey mi var anlamadım. illa ki çarpıyorlar" dedi. O anlar izleyenleri güldürdü.

Olay, İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir işletmede yaşandı. İşletmede çalışan Nisa Ateş, masaya servis açmak için dışarı çıkıp hızlıca tekrar iş yerinin içerisine yöneldi. Bir an dikkatsizlikle kapalı olan cam kapıya çarpan Ateş, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BAYILDIM SANDIM SONRA GÜLDÜM AMA CANIM ÇOK YANDI"

Çarpmanın ardından kısa süre şaşkınlık yaşayan Ateş'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Cam kapının da zarar görmediği anlar iş yeri çalışanlarını ve Ateş'i gülümsetti.

Kadın personel cam kapıya çarpıp yere savruldu! "Bu kapıda bir şey var gelip gidip çarpıyorlar" 1

Nisa Ateş, "Yaklaşık 30 saniyeliğine dışarı çıkmıştım, dalgındım ve aklımda bir şey vardı. Kapının açık olduğunu sanarak yürüdüm ve cama çarptım. Bir anda bayıldım sandım, sonra güldüm ama canım çok yandı. Müdürümüz de çok güldü, biz de hep beraber kahkaha attık. Zaten burada daha önce de birkaç kişi çarpmıştı, ben yere düşen ilk kişi oldum" dedi.

"CAMIN PROJESİNİ ÇİZEN BİLE DAHA ÖNCE ÇARPMIŞ"

Kadın personel cam kapıya çarpıp yere savruldu! "Bu kapıda bir şey var gelip gidip çarpıyorlar" 2

İşletme Müdürü Ali Yunus Karadağ, cam kapıda sık sık benzer kazalar yaşandığını belirterek, "Biz otururken bir anda çarpma sesi duyduk. Çalışanımız servisi açmak için dışarı çıkmış, geri dönerken kapının açık olduğunu sanmış. Çarpınca düştü, biz bir şey oldu sandık ama yerde gülüyordu. İlginç olan, bu camın projesini çizen kişi bile daha önce kafasını buraya çarpmıştı. Sanırım bu kapının uğuru bu" ifadelerini kullandı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | İlçe ilçe uyarı geldi: İstanbul'da sel, su baskını, yıldırım riski! İşte Meteoroloji açıklaması ile 9 Ekim hava durumu...Son dakika | İlçe ilçe uyarı geldi: İstanbul'da sel, su baskını, yıldırım riski! İşte Meteoroloji açıklaması ile 9 Ekim hava durumu...
Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonuna sert çıktı: "Utanç verici"Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonuna sert çıktı: "Utanç verici"

Anahtar Kelimeler:
Hatay cam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.