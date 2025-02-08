'Kadına bir tokat atamıyorum' diye dert yandı... Şanlıurfalı vatandaşın talebini duyan inanamadı: Kadın haklarını engelleyin

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, ilçe başkanları ve parti yönetimi, esnafın geleneksel Ahilik duasına katıldı. CHP'li heyet, dua sonrası çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Ziyaret esnasında CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yolunu kesen Şanlıurfalı bir vatandaşın sözleri duyanların ağzını açık bıraktı.
"Avrupa'da böyle yok" diyerek kadına yönelik şiddeti savunan vatandaş, "Kadına bir tokat atamıyorum. Kızıma bir şey söyleyemiyorum. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Bacımı terbiye edebilirim." dedi.
CHP'li Tanal, adamın akılalmaz sözleri sonrası şaşkınlığını gizleyemezken, vatandaşın talebi 'pes' dedirtti:
"Kadın hakları yasasını engelleyin. Meclis'te bu yasayı gündeme getirin"
Şanlıurfalı adamın sözler, sosyal medyada da büyük tepki çekti.
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