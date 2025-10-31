Kadına tasma takıp sokakta gezdirmişti! İnfial yaratan görüntünün ardından böyle tutuklandılar

Türkiye, İstanbul Beyoğlu'nda çekilen görüntüleri konuşuyor. Caddede kalabalık içerisinde U.Y.(27), N.B.(57) isimli kadına tasma takarak gezdirdi.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kadının 'miyavlayarak' yerde süründüğü görüldü.
Çevredeki vatandaşların olaya sessiz kalması dikkat çekerken, kadını tasmayla dolaştıran erkeğin, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" sözleri ise tepkileri artırdı.
Tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paylaşılan içeriğe ise erişim engeli getirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum