Kadına tasma takıp sokakta gezdirmişti! İnfial yaratan görüntünün ardından böyle tutuklandılar

Türkiye, İstanbul Beyoğlu'nda çekilen görüntüleri konuşuyor. Caddede kalabalık içerisinde U.Y.(27), N.B.(57) isimli kadına tasma takarak gezdirdi.

'MİYAVLAYARAK' YERDE SÜRÜNDÜ

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kadının 'miyavlayarak' yerde süründüğü görüldü.

ÇİRKİN SÖZLER: "NASIL EĞİTİRSEN ÖYLE OLUR"

Çevredeki vatandaşların olaya sessiz kalması dikkat çekerken, kadını tasmayla dolaştıran erkeğin, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" sözleri ise tepkileri artırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İÇERİĞE ERİŞİM ENGELİ GELDİ! TUTUKLANDILAR

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paylaşılan içeriğe ise erişim engeli getirildi.