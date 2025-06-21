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Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

Bursa'da otobüsten inip yürüyen 25 yaşındaki genç kadın korku dolu anlar yaşadı. 28 yaşındaki Onur Ö., takip ettiği D.K.'yi otluk alana iterek gasp etti. Şüpheli gaspçı, elindeki bıçağı boğazına dayadığı kadından para istedi. D.K.’nin kolundaki 2 altın bileziği sahte sanıp almayan Onur Ö., kadının 310 TL'sini alarak kaçtı. Gaspçının D.K.'yi takip ettiği anlar otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

Bursa'da şüpheli Onur Ö. (28), otobüsten inip yürüyen D.K. (25) adlı kadını takip ederek, yol kenarındaki otluk alanda, bıçakla, 310 TL'sini gasbetti. D.K.’nin kolundaki 2 altın bileziği sahte sanıp almayan Onur Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin D.K.'yi takip ettiği anlar, otobüsün araç kamerasına yansıdı.

OTLUK ALANA İTTİ

Korkunç olay, 18 Haziran’da saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek üzere yola çıkan D.K., otobüsten inip yürürken, kendisini takip eden Onur Ö. tarafından itilip, yol kenarındaki otluk alana düşürüldü.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

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D.K.'yi takip ettiği anlar otobüsün araç kamerasına yansıyan şüpheli, elindeki bıçağı boğazına dayadığı kadından para istedi. Cebindeki 310 lirayı saldırgana verip kurtulan D.K., o sırada yoldan geçen belediye otobüsüne binip kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

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Boynunda ve kollarında bıçak izleri bulunan D.K., darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Onur Ö. olduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolüne götürülürken kendisine, 'Kızdan aldığın parayı ne yaptın?' diye soran basın mensubuna, 'Para almadım' diye yanıt verdi.

'BAĞIRIRSAM BOĞAZIMI KESECEĞİNİ SÖYLEDİ'

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Evinden çıkamadığını söyleyen D.K., kendisine telefonla ulaşan muhabire yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi. İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi. Cüzdanımdan 310 lira verdim. Birlikte ATM'ye gitmemi istedi.

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O sırada harabe gibi bir yere sürükledi beni. Elinde esrar vardı, 'Aranıyorum' dedi. Kendini de yaraladı. Kan üstümdeydi. Benden geliyor sandı ve daha da panikledi."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa gasp
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