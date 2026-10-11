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Kadının motorlu testere ile yaşlı adamı korkuttuğu anlar kamerada

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşlı bir adam, yolda yürürken kendisini motorlu testere ile korkutan kadından kaçarken yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Kadının motorlu testere ile yaşlı adamı korkuttuğu anlar kamerada

İlginç olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, 76 yaşındaki adam yolda yürürken, yol kenarında odun kesen iki kişiden biri tarafından motorlu testere ile korkutuldu.

Kadının motorlu testere ile yaşlı adamı korkuttuğu anlar kamerada 1

BURSA'DAN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Çalışan motorlu testere ile üstüne doğru gelen kadını görünce koşmaya başlayan yaşlı adam, panikleyerek yere düştü.

Kadının motorlu testere ile yaşlı adamı korkuttuğu anlar kamerada 2

TESTERE İLE YAŞLI ADAMI KORKUTTU

Olay sonrası yaşlı adamın yere düştüğünü görmelerine rağmen iki kişinin yardım etmediği görülürken, yaşlı adamın ailesi jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Kadının motorlu testere ile yaşlı adamı korkuttuğu anlar kamerada 3

O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa saldırı yaşlı adam
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