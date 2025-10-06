Kadınlar, aktivistlere orantısız güç kullanan İsrail'e karşı yaptırım çağrısı yaptı

İKADDER tarafından, BM İnsan Hakları Konseyinin 60. Oturumu kapsamında BM Cenevre Ofisinde "İnsan Hakları Savunucularına Karşı Küresel Misilleme: Kısıtlayıcı Yasalar, Yıldırma ve Savunuculuğun Suç Sayılması" başlıklı panel düzenlendi.

Panel öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akbulut, İKADDER'in 2006'dan bu yana kadın, gençlik ve aile alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmek için faaliyetler yürüten bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Akbulut, İKADDER'in 2018'den bu yana BM Ekonomik ve Sosyal Konseye danışman statüsünde akredite bir kuruluş olduğunu ifade etti.

"İKADDER'in Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğiyle gerçekleştirdiği bu panelde, özellikle dünyada son dönemde yaşanan insan haklarına karşı yapılan misillemeler, hak ihlalleri üzerine konuşacağız." diyen Akbulut, bu konuya dair ortaya konması gereken somut önerileri gündeme getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Akbulut, "Aktivistlere karşı orantısız güç kullanımının daha fazla yaşanmaması için İsrail ve onun gibi orantısız güç kullanan diğer devletlere, şu anda içerisinde bulunduğumuz BM gibi kurumlar tarafından belli yaptırımlar uygulanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Gazze'ye yardım ulaştırmak ve buradaki İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin fikirlerin de uluslararası kurumlardaki nitelikli tartışmalar nedeniyle ortaya çıktığına işaret eden Akbulut, uluslararası kurumların İsrail'e yönelik somut yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurguladı.

Akbulut, İsrail'in bu kurumlardaki üyeliğinin askıya alınmasını ya da gerekirse bu kurumlardan ihraç edilmesini talep etti, bunun hesap verebilirliği sağlamanın yanı sıra uluslararası hukukun otoritesinin korunması ve gelecekteki ihlallerin önlenmesi için de önemli olduğunun altını çizdi.

Panelde Akbulut'un yanı sıra Türk ve yabancı kuruluşların temsilcileri, insan hakları savunucularına yönelik şiddeti ele alarak buna tepki gösterdi.

Panelistler, özellikle Gazze'de bulunan ve Küresel Sumud Filosu'na katılan insan hakları savunucularına yönelik İsrail'in müdahalelerini eleştirdi. (AA)