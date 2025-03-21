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  4. Kadınlar ‘Zimem defteri' geleneğiyle borçları kapatıyor

Kadınlar ‘Zimem defteri' geleneğiyle borçları kapatıyor

21.03.2025 12:12
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Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü kadınlar, Adıyaman'da fırın, bakkal ve market borcunu ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahiplerinin borçları zimem defteri geleneğiyle kapatıyor.

Kadınlar ‘Zimem defteri' geleneğiyle borçları kapatıyor

Osmanlı döneminden günümüze kadar yaşatılan "zimem defteri" geleneği ile ihtiyaç sahibi kişilerin borçları kapatılıyor. Hayırseverlerin verdiği paralar ile ihtiyaç sahiplerinin borcu kapatılıyor. Alan el veren eli bilmiyor.

Adıyaman Müftülüğü Ebubekir Kız Kur'an Kursu Hocası ve Diyanet Vakfı Gönüllüsü kadınlar, Ramazan Ayında ‘zimem defteri' geleneğini hayata geçiriyor. Fırın, bakkal ve marketlere giden kadınlar, borçlarını ödeyemeyen müşteriler borçlarını kapatıyor. Ramazan ayında şuana kadar 200 bin TL'lik ödeme yapıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü ve Kuran Kursu Öğreticisi Fatma Mutlu, "Elhamdülillah, 9 yıldır zimem geleneğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte mahalle mahalle fırın ve marketleri, bakkalları gezerek ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerin borçlarını kapatmaya gayret ediyoruz. Bu güne kadar 200 bin ödedik. Sadece market ve fırınlarla sınırlı değil. Biz yetim ve öksüz kızlarımızı da evlendiriyoruz. Onların züccaciye borçları var, ihtiyaçları var. Bununla beraber 500-700 bin bir ödeme planladık" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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