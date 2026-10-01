Kadınlara önemli uyarı! Belirti vermeden ilerleyebiliyor: “Şikayetim yok demeyin”

Kadın sağlığının korunmasında düzenli kontrollerin önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadir Şahin, meme ve rahim ağzı kanserleri başta olmak üzere birçok hastalığın erken dönemde tespit edilebildiğini ifade etti. Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Şahin, kadınların kendi vücutlarını tanımalarının ve olağan dışı değişikliklerde sağlık kuruluşuna başvurmalarının önemli olduğunu söyledi. Şahin, Türkiye’de ulusal tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi önerildiğini, ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya yüksek risk taşıyan kadınlarda ise tarama yaşının doktor değerlendirmesine göre değişebileceğini kaydetti.

"RAHİM AĞZI KANSERİNDE DÜZENLİ TARAMA ÖNEMLİ"

Rahim ağzı kanserinin düzenli taramalarla erken dönemde tespit edilebildiğini ve önlenebildiğini belirten Şahin, HPV-DNA ve smear testlerinin kansere dönüşebilecek hücresel değişikliklerin belirlenmesine yardımcı olduğunu dile getirdi. Türkiye’de ulusal tarama programı kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi uygulandığını aktaran Şahin, kadınların yaşına, aile öyküsüne ve kişisel risklerine uygun sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı.

Rutin kontrollerin yalnızca kanser taramalarından ibaret olmadığını belirten Şahin, kan şekeri, kolesterol, kan sayımı ve tiroit fonksiyonları gibi testlerin yanı sıra gerekli durumlarda kemik yoğunluğu ve kalın bağırsak kanseri taramalarının da yapılabileceğini ifade etti.

"ŞİKAYETİM YOK DEMEK YETERLİ DEĞİL"

Bazı hastalıkların uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çeken Şahin, "Sağlık kuruluşuna yalnızca bir şikâyet ortaya çıktığında başvurmak yeterli değildir. Düzenli kontroller, hastalıkların erken aşamada tespit edilmesine ve tedavi seçeneklerinin daha etkili kullanılmasına yardımcı olur" dedi.

Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın da koruyucu sağlık yaklaşımının önemli parçaları olduğunu belirten Şahin, kadınların yaş ve kişisel risklerine uygun taramalarını zamanında yaptırmaları gerektiğini söyledi. Şahin, "Kadın sağlığında erken tanı ve şikâyet olmadan yapılan kontroller, olası hastalıkların erken dönemde tespit edilerek tedavi başarısının artırılmasında önemli rol oynuyor. Sağlığınızı ertelemeyin, düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.