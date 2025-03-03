Kadir Gecesi duasının faydaları nelerdir? Kadir Gecesi duası nasıl yapılır?

Allah’ın Kur'an-ı Kerim’de belirttiği üzere bin aydan çok daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin önemi oldukça büyüktür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) “Kadir Gecesini, kutsallığına ve faziletine inanarak sadece Allah’tan bekleyerek geceyi taat ve ibadet ile ederek geçiren Müslümanların kul hakkı dışındaki bütün günahları bağışlanır” buyurmuştur. Kadir Gecesi boyunca edilen dualar ve gerçekleştirilen ibadetler çok kıymetlidir. Kadir Gecesi'nin faziletlerinin bahsedildiği özel bir sure de bulunmaktadır. Allah Kur'an’ı Kadir Gecesi'nde yollamaya başladığını ve o gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirtmiştir.. Cebrail ve diğer meleklerin o gece Allah’ın izin vermesi ile yeryüzüne iyi işlerde bulunmak için indikleri bildirilir.

Kadir Gecesi duası nasıl yapılır?

Resulallah (s.a.v.) tarafından Kadir Gecesi'nde edilmesi rivayet edilen bazı dualar mevcuttur. Özellikle Kadir Gecesi'nde 2 rekat kılınacak olan bir namazdan bahsedilir. Namazın ilk rekatında Fatiha suresi sonrasında 7 defa İhlas suresi okunur. İkinci rekatta ise Fatiha sonrasında İhlas suresi okunur. Selam verdikten sonra Allah’ı tesbih eden, Allah’a hamd eden bir dua ile duasına başlanır. Ardından salavat getirilir ve her türlü şey Allah’tan istenir. Bunun haricinde Kadir Gecesi için belirlenmiş olan tek bir Kadir Gecesi duası bulunmaz.

Kadir Gecesi Müslüman her insan için bir fırsat olarak görülmelidir. Müslüman kişiler bu geceyi Kur'an okuyarak, dua ederek, namaz kılarak, salavat getirerek, tövbe ederek, şükür ve hamd duyguları içerisinde olarak ve Allah’ın adını zikrederek geçirmelidir. Bir Müslüman Kadir Gecesi'nden ne kadar çok faydalanabilirse o kadar çabalamalıdır. Bu özel günde dua etmek son derece önemlidir. Kadir Gecesi'nde edilen duaların kabul olması daha olasıdır.

Kadir Gecesi'nde okunabilecek diğer dualar şu şekilde sıralanabilir:

Yasin Suresi

Tebareke

Amme

Kadir Suresi

İnşirah Suresi

Kadir Gecesi duasının faydaları nelerdir?

Kadir Gecesi Allah’ın Müslümanlara verdiği çok kıymetli bir hediye veya bir tür fırsat olarak görülmelidir.

İslam'a göre Kadir Gecesi'nin önemi, kutsallığı ve faziletlerine kalpten inanarak samimi bir şekilde dua edilmesi ve diğer ibadetlerin gerçekleştirilmesi kul hakkı dışındaki işlenen tüm günahların bağışlanmasını sağlar.

Müslüman kişi Allah’ın kullarına bahşettiği Kadir Gecesi nimetinin değerini farkında olup, Allah’tan sevabını isteyerek dua ederse Allah da onun bütün dualarını kabul eder.

Bir kişi Allah’tan geçmişte işlemiş olduğu günahlarını bağışlanmasını ve günahlarının adeta yeni doğmuş bir bebeğinki gibi olmasını ve hayata yeniden doğmuş gibi devam etmeyi istiyorsa Kadir Gecesi'ni taat ve ibadetle geçirmelidir.

Allah yarattığı kullarına karşı her zaman hoşgörülü olduğundan kullarına her zaman kapısını açık tutar. Bu durumda kutsallığı belirtilen Kadir Gecesi günü ise Müslüman olan kulları için kapıları daha da açmaktadır.

Kişi, Kadir Gecesi'nde ettiği dualarda ne kadar samimi ve candan ise ve Allah’tan dualarını kabul etmesini umarak bekler ise Allah dualarını kabul eder.

Allah ile iletişim kurmanın bir aracı olarak, bu gecede daha fazla dua etmek ve bu gecede hem ahiret yaşamında hem de dünya yaşamında ihtiyacı olan şeyleri Allah’tan istemek oldukça faziletli bir davranış olarak kabul edilir.