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Kadir Gecesi İstanbul'daki camilerde idrak edildi

26.03.2025 23:49
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İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kadir Gecesi İstanbul'daki camilerde idrak edildi

Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, namazlarını cemaatle kıldı.

Kimi vatandaşlar oruçlarını Sultanahmet Meydanı'ndaki çimlerin ve bankların üzerinde açtı. Bazı sivil toplum kuruluşları ailelere ikramlarda bulundu.

Çevredeki lokantalarda da iftar için uzun kuyruklar oluştu.

İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

AA-20250326-37453304-37453303-KADIR_GECESI_EYUP_SULTAN_CAMISINDE_IDRAK_EDILDI

Yoğun kalabalık nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.

Camilerde yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti.

İstanbul'un en büyük camilerinden Büyük Çamlıca Camisi de Kadir Gecesi'ni ihya etmek isteyen vatandaşlarla doldu.

Yatsı ezanı öncesi camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce kişi el açarak yapılan dualara hep birlikte "amin" dedi.

Ezanın ardından cemaatle birlikte yatsı ve teravih namazı kılındı.

Camide hayırseverlerce yaklaşık 1500 çocuğa takke, başörtüsü, tespih, rozet ve Kadir Gecesi'ni anlatan notun yer aldığı çanta dağıtıldı.

Kadir Gecesi dolayısıyla caminin minarelerindeki dijital mahyaya, Türk bayrağı, "Allah bizimle", "Bin aydan hayırlı gece" ve "Kadir Gecemiz mübarek olsun" yazıları yansıtıldı.

Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlardan Yasin Arpacı, "Rabbime hamdolsun, bu yıl Kadir Gecesi buraya nasip oldu. Burası İslam alemi için muazzam bir cami. Rabbim dualarımızı kabul eylesin." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kadir gecesi
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