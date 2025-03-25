Kadir Gecesi yarın mı? 2025 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Kadir Gecesi’nin fazileti, Kur’an-ı Kerim’in Kadir Suresi’nde açıkça belirtilmiştir. Surede, bu gecenin “bin aydan daha hayırlı” olduğu vurgulanır. Ayrıca Bakara Suresi 185. ayet’te, Kur’an’ın Ramazan ayı içerisinde indirilmeye başladığı ifade edilir. Bu ayetler ışığında, Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içinde yer aldığı kesinleşirken, tam olarak hangi gün olduğu Kur’an’da net bir şekilde belirtilmemiştir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının son on gününde yer alan bu mübarek gece, dua ve ibadetle geçirilen özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

KADİR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli “kadir” (kadr) kelimesi, sözlükte “hüküm, şeref, güç ve yücelik” gibi anlamlara sahiptir. Dinî terminolojide ise “Leyletü’l-Kadr” ifadesiyle, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı geceyi ifade eder. Bu gece, İslam inancına göre ilahi mesajın insanlığa ulaşmaya başladığı kutsal bir zaman olarak görülür.

KADİR GECESİ HANGİ GÜNDE ARANMALI?

İslam alimleri, Kadir Gecesi’nin tarihine dair kesin bir gün belirlemek yerine, Hz. Muhammed’in hadislerine dayanarak bu gecenin Ramazan ayının her gecesinde aranması gerektiğini ifade eder. Ancak genel kanaat, Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gecesi içinde olma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönündedir.

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Kadir Gecesi, ibadet ve dua ile geçirilmesi gereken bir fırsat gecesidir. Bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve Allah’tan af dileyerek değerlendirmek gerekir.

2025 yılında da bu mübarek geceyi en iyi şekilde ihya etmek isteyenler, 26 Mart Çarşamba gecesine hazırlık yapabilir.

2025’te bu özel geceyi idrak etmek için şimdiden planlarınızı yapabilirsiniz!