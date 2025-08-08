Kafa kafaya kaza: 6 yaralı

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde S.U. (38) yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen M.G. (20) idaresindeki otomobil Hamzabey Mahallesi mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile kamyonetteki yolcu T.U. (10), otomobildeki A.G. (45), S.K. (15) ve E.A. (27) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır