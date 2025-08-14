HABER

Kafasına sandalyeyle vurulan 13 yaşındaki Ümit hayatını kaybetti!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada S.T ve kardeşi E.T. tarafından yumruklanıp, başına sandalyeyle vurulan 13 yaşındaki Ümit Atar, hayatını kaybetti. Şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada S.T (34) ve kardeşi E.T. (32) tarafından yumruklanıp, başına sandalyeyle vurulan 13 yaşındaki Ümit Atar, hayatını kaybetti.

BAŞINA SANDALYE İLE VURDULAR

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Ümit Atar ile S.T ve E.T. arasında sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, Atar başına sandalye ve yüzüne yumruk darbeleri aldı.

KURTARILAMADI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ümit Atar, ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kavgaya karışan S.T. ve kardeşi E.T.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

