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Kağıthane'de kadına sokakta taciz iddiası! Çığlık seslerini duyan mahalleli şüpheliyi çıkmaz sokakta yakaladı

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Kağıthane'de yolda yürüyen M.S., tanımadığı M.B.B. tarafından takip edildi. Şahsın elle tacizine maruz kalan M.S., çığlık attı. Çığlık seslerini duyan mahalleli aşağıya inerken, kaçmaya çalışan şahıs çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, 23 Ekim Cuma günü saat 22.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen M.S., tanımadığı bir kişi tarafından takip edildi.

Kağıthane de kadına sokakta taciz iddiası! Çığlık seslerini duyan mahalleli şüpheliyi çıkmaz sokakta yakaladı 1

ELLE TACİZ EDİLEN KADIN ÇIĞLIK ATTI

M.S., başka bir sokağa döndüğü sırada arkasından gelen şüphelinin kalçasına dokunması üzerine çığlık atarak tepki gösterdi.

Kağıthane de kadına sokakta taciz iddiası! Çığlık seslerini duyan mahalleli şüpheliyi çıkmaz sokakta yakaladı 2

KAÇMAYA ÇALIŞAN ÇÜPHELİ ÇIKMAZ SOKAKTA YAKALANDI

Sesi duyan çevredekiler sokağa çıkarken, kaçmaya çalışan şüpheli girdiği çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekiler, şüphelinin başında polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kağıthane de kadına sokakta taciz iddiası! Çığlık seslerini duyan mahalleli şüpheliyi çıkmaz sokakta yakaladı 3

ŞÜPHELİYİ DÖVMEK İSTEYEN KİŞİYE TOKAT ATTI

O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın şüpheliyi yakalayanlara "Elinize sağlık" derken, M.S. ise şüpheliye hakaret ederek "Utan biraz" diye bağırarak tepki gösterdi.

Bu sırada bir kişi dövmek için taciz şüphelisinin üzerine yürüdü. Araya giren başka bir kişi ise "Neden dövüyorsun" diyerek onu engelledi. Engellenen kişinin karşılık vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Şüpheliye saldırılmasını engelleyen kişi tartıştığı kişiye tokat attı. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kimliğini belirledikleri şüpheli M.B.B.’yi 'Cinsel saldırı' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane taciz
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