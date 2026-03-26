Kağıthane’de korkutan gecekondu yangını

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, bir gecekonduda kullanılan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tüm evi sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı. Gözyaşları içerisinde yanan evinin söndürülme çalışmalarını izleyen kadını ise mahalle sakinleri teselli etti.

