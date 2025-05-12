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Kağıthane'de metrobüs yangını! Şoförün müdahalesiyle söndürüldü: Seferler bir süre durduruldu

Kağıthane'de metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağında meydana gelen olayda, yangın görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre durduruldu.

Kağıthane'de metrobüs yangını! Şoförün müdahalesiyle söndürüldü: Seferler bir süre durduruldu
Begüm Özkaynak

Yangın, saat 21.30 sıralarında Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti.

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SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının söndürülmesinin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs yangın Kağıthane
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