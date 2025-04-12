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Kağıthane'de trafiğe tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapan şahıs tespit edilerek polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Kağıthane'de trafiğe tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
Begüm Özkaynak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 7 Mart'ta Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde bir şahsın motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren hareketler yaptığı belirlendi. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen A.Ö. (24) isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan A.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ‘taşıt yolunda önündeki aracı geçmenin yasak olduğu yerde önündeki aracı geçmesi' ve ‘saygısızca araç kullanmak' maddelerinden cezai işlem uygulandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kağıthane
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