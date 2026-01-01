HABER

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı! O anlar kamerada

İçerik devam ediyor

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet, kar topu oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yol kenarına savrulurken, kamyonet ise park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför olay yerinden kaçarken, çocuklar ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.15 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası, 34 FRT 676 plakalı kamyonetin şoförü yokuştan inmek istedi.

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı! O anlar kamerada 1

YOKUŞTAN KAYAN ARAÇ OYUN OYNAYAN ÇOCUKLARI EZDİ

Ancak bir süre sonra kamyonet, şoförün kontrolünden çıktı. Karlı yolda kaymaya başlayan araç, sokakta kar topu oynayan F.Z.E (10) ve kardeşi Ö.H.E.’ye (8) çarptı.

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı! O anlar kamerada 2

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki 34 DND 240 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı! O anlar kamerada 3

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından araçtan inen şoför olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklar ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı! O anlar kamerada 4

'ÇOCUKLAR ARABANIN ALTINA GİRMİŞ'

Olayla ilgili konuşan Mirza Ahmet Karakaş, "Araba yukarıdan geliyormuş çocuklar da kayıyormuş. 2 çocuk. Sonra çocuklar arabanın altına girmiş. Durumları iyi. Şu anda araba galiba sıkıştı. Oradan da arabayı kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı! O anlar kamerada 5

DOĞLAGAZ KUTUSU KIRILDI

Diğer yandan olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Doğalgaz kutusu kaza nedeniyle hasar görürken, ekipleri gazı kesip çalışma başlattı.

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

