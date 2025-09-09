HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kağızman’da büyükbaş hayvan hırsızı yakalandı

Kağızman’da son günlerde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığının zanlısı yakalandı.

Kağızman’da büyükbaş hayvan hırsızı yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kağızman ilçesi Yankıpınar köyünden 4 kişiye ait çalınan 4 büyükbaş hayvanı bulmak, hayvan hırsızlığı yapan kişi veya kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kağızman’a bağlı Paslı köyünde durdurulan bir araçta yapılan kontrolde Yankıpınar köyünden çalındığı tespit edilen 4 canlı büyükbaş hayvan ve aracı kullanan 1kişi yakalandı.

Hayvan hırsızlığı yapan şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da kazada hayatını kaybeden çocuk toprağa verildiAntalya’da kazada hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandıEvinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kağızman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.