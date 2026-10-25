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Ayvalık'ta batan teknede hayatını kaybeden doktorun kahramanlığı ortaya çıktı: Önce çocukları düşünmüş!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknede can veren doktor Şahin Bingüllü'nün can yeleklerini önce çocuklara giydirdiği ortaya çıktı. Tekneden 8 kişi kurtarılırken Bingüllü'nün bugün cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ayvalık'ta batan teknede hayatını kaybeden doktorun kahramanlığı ortaya çıktı: Önce çocukları düşünmüş!

Dün akşam saatlerinde Ayvalık ilçesine bağlı Kara Ada yakınlarında özel bir tekne battı. Batan tekneden ekiplerin çalışmasıyla 8 kişi kurtarıldı. Ancak Sahil Güvenlik ekiplerince Op. Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Bingüllü'nün naaşı, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hastane önünde toplanan Bingüllü'nün yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ayvalık ta batan teknede hayatını kaybeden doktorun kahramanlığı ortaya çıktı: Önce çocukları düşünmüş! 1

"ŞAHİN HOCAMIZ YELEKLERİ ÇOCUKLARA GİYDİRDİ"

Batan tekneden kurtarılan 8 kişiden Metin Özmen, AA muhabirine arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldıklarını söyledi. Bir süre sonra hava koşulları nedeniyle dönmeye karar verdiklerini anlatan Özmen, şöyle konuştu:

Ayvalık ta batan teknede hayatını kaybeden doktorun kahramanlığı ortaya çıktı: Önce çocukları düşünmüş! 2

"Dönerken anlamadığımız bir şekilde teknemiz su almaya başladı, kaptan içeriden can yeleklerini verdi. Şahin Bingüllü hocamız yelekleri çocuklara giydirdi. Herkes can yeleklerini giydi. Sahil Güvenlik'i aradık, durumumuzu anlattık. Hocamız ilk etapta iyiydi. Can yeleğini giydi, denize indi. 15-20 dakika orada konuştuk. Ondan sonra dalgalar gelince iletişimimiz koptu. Hocam can yeleğini giydikten sonra su yükselince suyun içine indi. Sonra kendisini bir daha görmedik."

"ÇAPAYI ÇEKTİK, ARTIK DÖNÜYORDUK"

Kurtulanlardan Murat Eygin de Şahin Bingüllü'nün kendisini daha önce arayıp balık tutmaya gitmek istediğini söylediğini anlattı.

Ayvalık ta batan teknede hayatını kaybeden doktorun kahramanlığı ortaya çıktı: Önce çocukları düşünmüş! 3

Yiyecek ve içecek alıp denize açıldıklarını dile getiren Eygin, "Denize açıldıktan sonra hava bozdu. Hatta Şahin hocaya 'hocam balık fazla vurmuyor, dönelim istersen' dedim. O da 'evet Murat dönelim balık gelmiyor' dedi. Dönerken benim ve arkadaşımın oğlunu üşüyor diye teknenin önüne kamaraya soktuk. Biz çapayı çektik, artık dönüyorduk." ifadesini kullandı.

"HEPİMİZ CAN HAVLİYLE 'İMDAT' DİYEREK BAĞIRIYORDU"

Eygin, Şahin Bingüllü'nün de üşüdüğü için çocukların yanına geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

Ayvalık ta batan teknede hayatını kaybeden doktorun kahramanlığı ortaya çıktı: Önce çocukları düşünmüş! 4

"Hatta çocuklarla orada oyun da oynamış. Çocuklara bilmeceler sormuş. Sonra oğlum geldi, 'baba tekne su alıyor' dedi. Su alınca can yeleklerini çıkardılar, Hocam herkese dağıttı, hatta çocuklara da giydirdi. En son anlamadığımız bir şekilde tekne arka kısmından battı. Teknenin içinde bir boy su oldu. Biz korkuluklara tutunduk, hocam suyun içindeydi. Arkadaşımız sürekli hocayla konuşuyordu. İyi olup olmadığını soruyordu, hocamız da iyi olduğunu söylüyordu. Hepimiz can havliyle 'imdat' diyerek bağırıyorduk. Sonra Sahil Güvenlik geldi, hocamızın sesini artık duymuyorduk. Bizi alan ekiplere denizde bir kişinin daha olduğu bilgisini verdik. Biz daha sonra hastaneye geldik, sonra hocamızın vefat ettiğini öğrendik. Hocam balık tutmayı çok seviyordu. Hatta bana 'keşke daha önce gelseydim, ben yemektense balık tutmayı daha çok seviyorum' derdi."

Ayvalık ta batan teknede hayatını kaybeden doktorun kahramanlığı ortaya çıktı: Önce çocukları düşünmüş! 5

NE OLMUŞTU?

Kara Ada açıklarında dün akşam saatlerinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilmiş, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu 9 kişiden 8'i kurtarılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, kayıp olduğu bildirilen Bingüllü'nün cenazesine de sabah saatlerinde ulaşılmıştı.

Ayvalık ta batan teknede hayatını kaybeden doktorun kahramanlığı ortaya çıktı: Önce çocukları düşünmüş! 6

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık
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