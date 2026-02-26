HABER

Kahraman pilotumuz şehit düşmüştü! MSB'den F-16 açıklaması: "Fırlatma sistemini son anda çalıştırmış"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait ve kaza kırıma uğrayan F-16 uçağıyla ilgili açıklamada bulundu. 1 pilotumuzun şehit düştüğü elim olayla ilgili MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Doğukan Akbayır
Doğukan Akbayır

Geçtiğimiz gün kaza kırıma uğrayan F-16 uçağındaki kahraman pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştu. Yaşanan acı olay tüm Türkiye'nin yüreğine kor düşürürken, MSB'den olayla ilgili değerlendirme geldi.

Kahraman pilotumuz şehit düşmüştü! MSB den F-16 açıklaması: "Fırlatma sistemini son anda çalıştırmış" 1

00.56'DAN İTİBAREN İRTİBAT KESİLMİŞ

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.

Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir.

Kahraman pilotumuz şehit düşmüştü! MSB den F-16 açıklaması: "Fırlatma sistemini son anda çalıştırmış" 2

25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.

Kahraman pilotumuz şehit düşmüştü! MSB den F-16 açıklaması: "Fırlatma sistemini son anda çalıştırmış" 3

FIRLATMA SİSTEMİNİ SON ANDA ÇALIŞTIRMIŞ

Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur."

