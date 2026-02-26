Kahraman pilotumuz şehit düşmüştü! MSB'den F-16 açıklaması: "Fırlatma sistemini son anda çalıştırmış"

Geçtiğimiz gün kaza kırıma uğrayan F-16 uçağındaki kahraman pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştu. Yaşanan acı olay tüm Türkiye'nin yüreğine kor düşürürken, MSB'den olayla ilgili değerlendirme geldi.

00.56'DAN İTİBAREN İRTİBAT KESİLMİŞ

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.

Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir.

25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.

FIRLATMA SİSTEMİNİ SON ANDA ÇALIŞTIRMIŞ

Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur."