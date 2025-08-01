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Kahramanmaraş 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 1 Ağustos 2025 Cuma günü kısmen güneşli bir hava ile karşılaşacak.

Kahramanmaraş 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş, 1 Ağustos 2025 Cuma günü kısmen güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklıkları 35°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 24°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Ağustos ayındaki ortalama değerlerine yakın. Genellikle 26.2°C ortalama sıcaklık, 33.3°C maksimum sıcaklık ve 20.1°C minimum sıcaklıklar görülmektedir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 2 Ağustos Cumartesi günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 35°C civarında olacak ve gece sıcaklıkları 24°C'ye düşecek. 3 Ağustos Pazar günü ise hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 36°C'ye kadar çıkacak. 4 ve 5 Ağustos Pazartesi ve Salı günleri rüzgarlı hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklıklar bu günlerde 37-38°C arasında değişecek. 6 Ağustos Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 36°C civarında olacak. 7 Ağustos Perşembe günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 38°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde, özellikle yüksek sıcaklıkların etkisiyle vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekmektedir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve sürüş esnasında dikkatli olmak gerekmektedir.

Kahramanmaraş'ın Ağustos ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru. Ortalama sıcaklıklar 26.2°C, maksimum sıcaklıklar 33.3°C ve minimum sıcaklıklar 20.1°C civarındadır. Yağış miktarı ayda ortalama 6 mm'dir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava koşulları hakim olacak. Vatandaşların bu koşullara uygun şekilde hazırlıklı olmaları, gerekli önlemleri almaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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