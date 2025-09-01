HABER

Kahramanmaraş 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz sıcaklıkları 38°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 22°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Eylül ayı hava koşullarına uygun. Eylül ayında Kahramanmaraş'ta ortalama gündüz sıcaklıkları 35°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Eylül Salı günü gündüz sıcaklıkları 38°C, gece sıcaklıkları ise 23°C olacak. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları 22°C civarında seyredecek. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları ise 23°C olacak. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları 23°C civarında olacak. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları 22°C olacak. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları ise 21°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

