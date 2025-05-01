Kahramanmaraş 01 Mayısıs Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 20°C civarında, gece ise 12°C seviyelerinde olacak. Bu durum, hava koşullarının ani değişimlere açık olduğunu gösteriyor.

2 Mayıs Cuma günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Gündüz sıcaklıklar 22°C, gece ise 9°C civarında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 4 Mayıs Pazar günü değişken bulutluluk hakim olacak. Bu süreçte gündüz sıcaklıkları 21-23°C, gece ise 9-10°C arasında değişecek.

Bahar aylarında Kahramanmaraş'ta hava koşulları hızla değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar dışarıda vakit geçirenler için sürprizlere yol açabilir. Bu nedenle, etkinliklerden önce hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Planları esnek tutmak da önemlidir.

Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi de azalabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek hayati önem taşır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak, olası yağışlara karşı sizi korur.

Hava koşullarının önceden tahmin edilemez olabileceğini unutmamak gerekir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde planlarınızı güncellemek, olası olumsuzlukların önüne geçmek için etkili bir yöntemdir.