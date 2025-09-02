Kahramanmaraş 02 Eylül Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 2 Eylül 2025 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz sıcaklıkları 37°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı %50 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:30, gün batımı ise 19:45 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları ise 22°C olacak. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları 21°C olarak tahmin ediliyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları 22°C olacak. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi ve nem oranının %50 civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korumasını ihmal etmemek gerekmektedir. Hassas grupların, yani yaşlılar ve çocuklar gibi kişilerin daha dikkatli olmaları ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilir.

Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hava kalitesini olumsuz etkilemeyebilir. Ancak rüzgarın hızı artarsa, toz ve alerjenlerin havada daha fazla bulunabileceği unutulmamalıdır. Alerjik reaksiyonlara yatkın kişilerin dışarı çıkarken maske takmaları veya kapalı alanlarda kalmaları faydalıdır.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlarınızı buna göre düzenlemek en uygunu olacaktır.