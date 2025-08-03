Kahramanmaraş 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Nem oranı %20 ile %84 arasında değişecek. Rüzgarın hızı ise 18 km/s ile 7 km/s arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava açık kalacak. Gece de açık kalarak devam edecek.

4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 36°C olması bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü de sıcaklık 36°C olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 39°C'ye yükselerek en yüksek seviyeye ulaşacak. Bu süreçte nem oranı %21 ile %84 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 22 km/s ile 4 km/s arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava açık kalacak. Gece de açık kalacak.

Bu sıcak hava koşulları altında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak önerilir. Yüksek sıcaklıklarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları ve mümkünse evde kalmaları önemlidir.

Rüzgarın hızının düşük olması hava kirliliği seviyelerini artırabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak daha sağlıklı olacaktır.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların bu dönemde önlem alması gerekmektedir. Yüksek sıcaklıklarda hayvanların yeterli su ve gölgelik alanlara erişimini sağlamak önemlidir. Ayrıca, ürünlerin sulama ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol etmek gerekir. Bu şekilde hem insan sağlığı hem de tarım ve hayvancılık faaliyetleri olumsuz etkilerden korunur.