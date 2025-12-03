HABER

Kahramanmaraş 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 3 Aralık 2025 hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Perşembe günü kapalı bir hava hakim olacak ve sıcaklık düşecek. Cuma ise güneşli günler geri dönecek. Hafta sonu daha serin ve yağışlı geçecek. Sıcaklık 9-11°C aralığında olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın, zeminler ıslak ve kaygan olabilir. Hava koşullarını sürekli takip etmekte fayda var.

Kahramanmaraş'ta 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklığı 16°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 1.5 km hızla esecek. Nem oranının %36 civarında olması bekleniyor.

Perşembe günü hava daha kapalı olacak. Sıcaklık 15°C'ye düşecek. Nem oranı %35 civarında kalacak. Cuma günü ise hava açacak. Sıcaklık 16°C'ye yükselecek. Nem oranı %37'ye çıkacak.

Hafta sonu, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri, hava daha serin ve yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 9-11°C aralığında olacak. Yağmur ihtimali artacak. Bu dönemde, özellikle hafta sonu, yağışların artması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riskini azaltmak için uygun ayakkabılar giymeniz güvenliğiniz açısından önemlidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

