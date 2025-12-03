Kahramanmaraş 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklığı 16°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 1.5 km hızla esecek. Nem oranının %36 civarında olması bekleniyor.

Perşembe günü hava daha kapalı olacak. Sıcaklık 15°C'ye düşecek. Nem oranı %35 civarında kalacak. Cuma günü ise hava açacak. Sıcaklık 16°C'ye yükselecek. Nem oranı %37'ye çıkacak.

Hafta sonu, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri, hava daha serin ve yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 9-11°C aralığında olacak. Yağmur ihtimali artacak. Bu dönemde, özellikle hafta sonu, yağışların artması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riskini azaltmak için uygun ayakkabılar giymeniz güvenliğiniz açısından önemlidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.