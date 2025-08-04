HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Kahramanmaraş 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde artarak 38°C'ye ulaşabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 26°C civarında olacak. Rüzgar, batıdan saatte 11 km ile 19 km arasında esecek. Nem oranı gün boyunca %42 ile %74 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 37°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 6 Ağustos Çarşamba gününde ise bu sıcaklık 38°C'ye çıkacak. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha hissedilir olacak. Gündüz saatlerinde rüzgarın batıdan saatte 12 km ile 13 km arasında eseceği öngörülüyor. Nem oranı ise %45 civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, insanlar ve çevre için çeşitli zorluklar yaratabilir. Aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Yeterli su tüketimi ve güneş ışınlarından korunma gereklidir. Evcil hayvanlar ve bitkiler için de önlemler alınmalıdır. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Bu nedenle, açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu koşullarda kişisel ve çevresel önlemler alarak olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dothan'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı, polis soruşturma başlattıDothan'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı
Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü kazazedelere "Nasılsınız?" deyip kaçtı!Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü kazazedelere "Nasılsınız?" deyip kaçtı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı

Dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.