Kahramanmaraş 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde artarak 38°C'ye ulaşabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 26°C civarında olacak. Rüzgar, batıdan saatte 11 km ile 19 km arasında esecek. Nem oranı gün boyunca %42 ile %74 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 37°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 6 Ağustos Çarşamba gününde ise bu sıcaklık 38°C'ye çıkacak. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha hissedilir olacak. Gündüz saatlerinde rüzgarın batıdan saatte 12 km ile 13 km arasında eseceği öngörülüyor. Nem oranı ise %45 civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, insanlar ve çevre için çeşitli zorluklar yaratabilir. Aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Yeterli su tüketimi ve güneş ışınlarından korunma gereklidir. Evcil hayvanlar ve bitkiler için de önlemler alınmalıdır. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Bu nedenle, açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu koşullarda kişisel ve çevresel önlemler alarak olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.