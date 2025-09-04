Kahramanmaraş 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %56 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı ise saatte 11 km olarak öngörülüyor. Bu koşullar, öğle saatlerinde hava sıcaklığının 37°C'ye kadar çıkmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıkları 35°C, 6 Eylül Cumartesi günü 34°C, 7 Eylül Pazar günü ise 33°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 21°C ile 23°C arasında değişecek. Rüzgar hızının saatte 10 km ile 14 km arasında olması, nem oranının da %46 ile %57 arasında değişmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılması önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlanmalıdır. Mümkünse kapalı alanlarda kalmak, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi önemlidir. Ayrıca aşırı sıcak ortamlardan uzak durmak, sağlığı korumak açısından gereklidir.