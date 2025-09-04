HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 4 Eylül 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Kahramanmaraş 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %56 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı ise saatte 11 km olarak öngörülüyor. Bu koşullar, öğle saatlerinde hava sıcaklığının 37°C'ye kadar çıkmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıkları 35°C, 6 Eylül Cumartesi günü 34°C, 7 Eylül Pazar günü ise 33°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 21°C ile 23°C arasında değişecek. Rüzgar hızının saatte 10 km ile 14 km arasında olması, nem oranının da %46 ile %57 arasında değişmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılması önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlanmalıdır. Mümkünse kapalı alanlarda kalmak, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi önemlidir. Ayrıca aşırı sıcak ortamlardan uzak durmak, sağlığı korumak açısından gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladıCHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı
Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.