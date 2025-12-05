HABER

Kahramanmaraş 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 5 Aralık 2025 Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11°C civarında iken gece 3°C'ye düşecek. 6 Aralık Cumartesi günü güneşin ardından bulutlanma görülecek ve sıcaklık 8°C ile 0°C arasında değişecek. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur beklenirken, sıcaklıklar 4°C ile 2°C arasında olacak. Bu koşullara karşı hazırlıklı olmak ve uygun giysiler seçmek yüksek önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş'ta 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 11°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 3°C civarına düşecek. Hava koşulları değişken olabilir. Plan yaparken esnek olmak faydalı olacaktır.

6 Aralık Cumartesi günü hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 0°C arasında değişecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmanızı gerektirir.

7 Aralık Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 2°C arasında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek faydalıdır. Planlarınızı ve hazırlıklarınızı güncel tutmalısınız. Soğuk ve yağmurlu günlerde vücut ısınızı korumanız gerekebilir. Kat kat giyinmeye özen gösterin. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edin. Bu, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Sağlığınızı korumak için bu önlemleri almak önemlidir.

