Kahramanmaraş 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli. Parçalı bulutlu bir gün olacağı öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 17°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 2°C'ye kadar düşecek. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine uygun. Hafif bir serinlik hissi oluşturabilir.

Perşembe günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 3°C arasında değişecek. Cuma günü hava biraz puslu geçecek. Sıcaklıklar 18°C ile 2°C arasında seyredecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Hava koşullarına uygun olarak, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüzleri kat kat giyinmek pratik olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek faydalı olur. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, sağlığınızı korumanız açısından gereklidir.