Kahramanmaraş 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 6 Aralık 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C'ye yükselecekken, akşam 9°C'ye düşecek. 7 Aralık Pazar günü ise orta şiddette yağmur etkili olacak ve sıcaklık 13°C seviyelerine inecek. Yağışlar nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Bu dönemde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken hava koşullarına göre uygun giyinmek önemlidir.

Kahramanmaraş'ta 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 9°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %42 civarında olacak. Bu koşullar gün boyunca rahat bir hava sunacak.

7 Aralık Pazar günü hava koşullarında değişiklik öngörülüyor. Orta şiddette yağmur etkili olacak. Gündüz sıcaklıklar 13°C, gece ise 9°C civarında kalacak. Rüzgar yine hafif esecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu durum yağışın etkisini artırabilir.

8 ve 9 Aralık Pazartesi ve Salı günlerinde hava daha sakinleşiyor. Yağışların azalması bekleniyor. Sıcaklıklar bu günlerde 14°C civarında seyredecek. Dışarı çıkarken 7 Aralık'ta su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da önemlidir.

Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Akşam ve sabah saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kalın giysiler giymek ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, gelecekteki hava şartlarından yararlanabilirsiniz.

