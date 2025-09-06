Kahramanmaraş 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü, sıcak ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 34°C civarında olacak. Nem oranı %61, rüzgar hızı ise saatte 23 km olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C civarına düşecek.

Pazar günü, 7 Eylül 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 20°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Pazartesi günü, 8 Eylül 2025, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günlerinde, 9 ve 10 Eylül 2025, hava koşulları daha sakinleşecek. Güneşli ve ılıman bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde kalacak.

Eylül ayı boyunca Kahramanmaraş'ta genellikle sıcak ve güneşli hava hakimdir. Gündüz ortalama sıcaklıklar 22°C civarındadır. Ay boyunca ortalama 26 güneşli gün yaşanırken, yağışlı gün sayısı ise 3’tür.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, açık hava etkinliklerini sınırlamak yararlıdır. Kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olabilir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak çarpması riskine karşı, aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse serin alanlara sığınılmalıdır. Bu önlemler sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.