Kahramanmaraş 06 Kasım Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta hava durumu 6 Kasım 2025 tarihinde bulutlu ve güneşli bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 17°C civarındayken, gece 4°C'ye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri benzer seyir izlemeye devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava dikkat çekerken, yoğun sis görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hava durumu raporlarını takip edip dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17°C civarında. Gece ise sıcaklık 4°C olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C’ye yükselebilir. Gece sıcaklık yine 4°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları yaşanacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumak için bu gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis olabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu durum, trafikte dikkatli olmayı gerektirir.

Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Güncel bilgiler plan yaparken faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Böylece günlük aktivitelerinizi en uygun şekilde planlayabilirsiniz.

hava durumu Kahramanmaraş
