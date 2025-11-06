Kahramanmaraş 06 Kasım Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17°C civarında. Gece ise sıcaklık 4°C olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C’ye yükselebilir. Gece sıcaklık yine 4°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları yaşanacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumak için bu gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis olabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu durum, trafikte dikkatli olmayı gerektirir.

Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Güncel bilgiler plan yaparken faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Böylece günlük aktivitelerinizi en uygun şekilde planlayabilirsiniz.