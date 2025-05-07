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Kahramanmaraş 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 07 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri açıklandı. Kahramanmaraş'ta hava durumu kısmen güneşli olacak.

Kahramanmaraş 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklıkların 28°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 8 Mayıs Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında seyredecek. 9 Mayıs Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C'ye ulaşacak. 10 Mayıs Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 33°C'ye kadar çıkabilir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artıyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu durum güneş çarpmaları riskini artırıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması ve bol su tüketmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek olası sürprizlere karşı koruyucu olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali düşük. Ancak hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Planlarını gerektiğinde esnek tutmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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