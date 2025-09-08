HABER

Kahramanmaraş 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta 8 Eylül Pazartesi günü gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20°C seviyelerine düşecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Nem oranı %60 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 6.69 km olacak.

9 ve 10 Eylül 2025 tarihlerinde, hava koşulları sakinleşecek. Güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde olacak.

11 ve 12 Eylül 2025 tarihlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 33°C civarında, gece sıcaklıkları ise 17°C seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemli. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak ya da kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur ve sıcak çarpması riskini azaltır. Aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalı ve gerekirse serin alanlara sığınılmalıdır. Bu tedbirler, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

